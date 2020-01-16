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Кресло главы Минрегиона может занять бывший менеджер Ахметова

16 января 2020, 21:13

Кресло главы Минрегиона может занять бывший менеджер Ахметова

Следующим главой Минрегиона станет Денис Шмыгаль — нынешний глава Ивано-Франковской облгосадминистрации, работавший ранее директором Бурштынской ТЭС. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на нардепа от «Слуги народа» Александр Качуру.

«Новый кандидат в министры Денис Шмыгаль вызван завтра [17 января] на встречу с фракцией», — сообщил парламентарий.

По словам Качуры, голоса за назначение Шмыгаля есть. Ожидается, что Рада уже завтра проголосует за кандидатуру Шмыгаля.

Шмыгаль возглавил Ивано-Франковскую область в начале августа 2019 года, после рабочего визита Владимира Зеленского в регион.

С января 2018 Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит группе ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

До этого работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

В 2015 году баллотировался во Львовский облсовет от региональной партии «Народный контроль», которую возглавлял львовский журналист Дмитрий Добродомов, прошедший в Верховную Раду VIII cозыва от Блока Петра Порошенко.

Еще раньше занимал должность замначальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.

Завтра состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, где будет рассмотрена отставка нынешнего министра Минрегиона Алены Бабак.

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