На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Возле неподконтрольного правительству Заиченко в Донецкой области из стрелкового оружия обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете организации.



«Управляя полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия со своей позиции примерно в 2 км к северо-востоку от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 2 выстрела и 2 очереди из стрелкового оружия», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей ОБСЕ, огонь велся по беспилотнику, который осуществлял полет на расстоянии около 1 км к юго-западу.



Команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.