США в ОБСЕ: Выборы наДонбассе должны проходить только после вывода российских войск

Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что местные выборы на неподконтрольной части Донбасса должны проходить только после вывода с территории Украины российских сил и незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится на сайте миссии.



«Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины», — подчеркнул Гилмор.



Он подчеркнул, что США «призывают к восстановлению контроля Украиной над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса».



Гилмор также привел в пример данные наблюдателей ОБСЕ, которые документируют поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, «которые ежедневно перемещаются из России на восток Украины».



«Этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и справедливым местным выборам на Донбассе», — сказал Гилмор.



Местные выборы в Украине намечены на 31 октября 2020 года.