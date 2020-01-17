ОБСЕ: Свобода передвижения миссия остается ограниченной на юге Донетчины

Свобода передвижения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) остается ограниченной на юге Донецкой области — боевики отказали в проезде на блокпосте возле села Заиченко. Об этом сообщается в отчете
миссии.
«Член вооруженных формирований вновь отказал патрулю СММ проследовать в направлении н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка) и н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), сославшись на "проведение в этом районе работ по разминированию"», — говорится в отчете.
Трудности с мониторингом у села Саханка возникли с 26 июня 2018 года. Боевики не всегда пропускают патруль миссии в этом направлении. Среди причин — «приказы не пропускать СММ», «работы по разминированию», «проведение операции».
Еще один закрытый с апреля 2017 года для патруля миссии поселок на неподконтрольной территории Донецкой области — Седово. Группировка «ДНР» объявила Седово пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда.