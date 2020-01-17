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Депутаты принесли в Раду уголь и отбойный молоток, рассказывая о проблемах шахтеров

17 января 2020, 11:00

Депутаты принесли в Раду уголь и отбойный молоток, рассказывая о проблемах шахтеров

В Верховной Раде несколько депутатов из групп «Доверие» и «За будущее» принесли на трибуну уголь и отбойный молоток, рассказывая о долгах перед шахтерами государственных предприятий. Трансляцию вел телеканал «Рада».

Депутат Сергей Шахов заявил, что эта проблема объединяет горняков как на востоке, так и на западе Украины. «На следующей неделе отдайте деньги. Средства есть — мы проголосовали за бюджет», — сказал он. Обе парламентские группы потребовали «немедленного» вмешательства президента Владимира Зеленского для выплаты зарплат шахтерам, добавил Шахов.

После выступления депутаты оставили куски угля на трибуне. Спикер парламента Дмитрий Разумков попросил их убрать его. «Уважаемые коллеги, вы забыли свои вещи. Уберите пожалуйста», — сказал он. Депутаты сначала отказывались это делать, предложив оставить этот уголь премьер-министру. Спикер предложил им передать его главе правительству лично в руки.

«Это неуважение к тем, кто будет убирать зал», — добавил Разумков. В итоге депутаты убрали уголь с трибуны.

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