Пристайко: РФ не скрывает, что хочет «особый статус» Донбасса в Конституции. Но у нас свое видение

Россия не скрывает, что хочет закрепления «особого статуса» Донбасса в Конституции Украины, но у украинской власти есть свое видение.



Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопрос депутата в Верховной Раде.



«Наша задача — выйти с наименьшими потерями, включая все возможные инструменты, включая политические инструменты. От нас с вами, от нашего взаимодействия, от нашего понимания, каким образом мы планируем развиваться, зависит наш окончательный ответ», — добавил Пристайко, выступая с трибуны Рады.

Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Конституции. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 12 декабря.



В декабре законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации зарегистрировал в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский. Эти изменения не предусматривают «особый статус» на Донбассе. 16 января законопроект был отозван президентом на доработку после критики со стороны оппозиции и международных партнеров.