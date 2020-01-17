Эксперты получат доступ к черным ящикам самолета МАУ в Иране, потом их направят в Украину

«Черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета передадут в Украину после того, как их изучат в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время выступления в Верховной Раде.



«Совместная команда по расследованию — иранская, канадская, и мы тоже присоединяемся к ней — получит доступ к "черным ящикам" на месте. После этого отдельная иранская сторона готова передать черные ящики Украине», — сказал Пристайко.



Он добавил, что это соответствует международным нормам, хотя и Украина требовала отдать ей «черные ящики» сразу.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта вскоре после взлета. При крушении лайнера погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.



Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны подчеркивают, что это произошло непреднамеренно.