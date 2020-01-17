Пристайко не смог рассказать депутатам, зачем Зеленский ездил в Оман

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде отказался отвечать на вопрос народных депутатов относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман.



Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артура Герасимова Герасимов попросил показать приглашение султана Омана, программу визита, а также назвать всех лиц, которые в МИД готовили эту поездку.



Но Пристайко отказался отвечать на вопрос.



«Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса», — сказал он.

Издание «Страна» сообщило, что глава государства 2 января после новогоднего отдыха в президентской резиденции «Синегора» в Карпатах вернулся в Киев, после чего без огласки отправился с семьей в Оман, где поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива недалеко от столицы страны Маската. Издание также опубликовало фотографии Зеленского на отдыхе и сообщило, что глава охраны президента Максим Донец отправился в Оман заранее, чтоб подготовить поездку.



Позже Офис президента Украины сообщил, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.



Зеленский в Омане встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом и обсудил с ним активизацию инвестиционного сотрудничества.



8 января в связи с крушением украинского самолета в Иране Зеленский прервал визит в Оман.