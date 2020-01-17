Рада уволила Яременко с поста главы комитета по внешней политике

Верховная Рада приняла постановление, которым сняла с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко и назначила на эту должность его коллегу по фракции «Слуга народа» Александра Мережко.



За это решение проголосовали 317 народных депутатов.



Яременко останется членом комитета.



Также этим постановлением депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович был включен в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Александр Мережко баллотировался под номером 86 в списке «Слуги народа» на внеочередных выборах в парламенте. На момент избрания был профессором кафедры права Киевского национального лингвистического университета.



30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко во время работы договаривается в сети знакомств о встрече с секс-работницей.



Сначала Яременко заявил о провокации для журналистов, однако впоследствии попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком, и написал заявление об отставке.