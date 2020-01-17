«Жду, что Россия оставит нас в покое». Пристайко сказал, на какой прогресс рассчитывает

Единственным прогрессом в урегулировании конфликта является ситуация, когда Россия «оставит в покое» Украину. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко во время выступления в Верховной Раде в пятницу.



«Единственным прогрессом, который я жду, это то, что Россия оставит нас в покое и освободит наши территории», — сказал он.



По словам Пристайко, такого прогресса достичь прямо сейчас украинская власть не может, поэтому «надо двигаться от одной точки к другой». Такими шагами министр назвал освобождение пленных, разведение войск и прекращение огня.



«Если мы убедимся, что этот путь не дает нам окончательного результата, то мы должны принимать решение о том, что этот путь не работает и нужно искать другой», — сказал Пристайко парламенту.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» должна состояться через четыре месяца.