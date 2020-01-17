Троих депутатов на Донбассе подозревают в преступлениях против нацбезопасности

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении преступлений троим действующим депутатам городских районных советов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, в мае 2014 депутат Мироновского поселкового совета положительно проголосовала по вопросу проведения «референдума».



Еще двое жителей Константиновского и Лиманского районов, ныне депутаты Лиманского городского совета и Константиновской райсоветов, в мае 2014 был и главами так называемых участковых комиссий.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.



Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.