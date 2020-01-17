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Берлин рассказал, когда Меркель говорит по-русски на переговорах

17 января 2020, 17:00

Берлин рассказал, когда Меркель говорит по-русски на переговорах

Канцлер Германии Ангела Меркель общается по-русски с русскоязычными партнерами на полях официальных переговоров. Об этом говорится в ответе Министерства образования и исследований ФРГ на запрос фракции партии «Левые» в Бундестаге, пишет «Коммерсант».

Парламентарии решили узнать, какая ситуация с русским языком в Германии. В частности, депутатов заинтересовало, говорит ли во время переговоров на русском канцлер Ангела Меркель, владеющая этим языком еще со школы.

«На официальных встречах канцлера с русскоязычными партнерами работает переводчик, в отдельных случаях беседа может вестись на английском языке. Канцлер использует знание русского при случае на полях официальных переговоров с русскоязычными партнерами», — говорится в ответе министерства на запрос.

Также указывается, что в МИД ФРГ работают 9 штатных переводчиков, владеющих русским, а в диппредставительствах за рубежом нанят еще 21 переводчик. При этом почти две сотни немецких дипломатов, работающих сейчас за рубежом, сами владеют русским языком. В диппредставительствах в России таковых дипработников — 65 (из 186), в Украине — 34 (из 54), в Беларуси — 15 (из 31).

Русский язык в качестве иностранного в немецких школах и гимназиях в прошлом учебном году изучали 101,9 тысяч человек, что составляет около 1% учеников. По этому показателю русский занимает пятое место, но с большим отрывом отстает от первых мест. Согласно статистике Минобразования ФРГ, английский изучают около 7 миллионов школьников, французский — 1,4 миллиона, латынь — 596 тысяч, испанский — 464 тысяч. При этом с 2002 года показатель упал в полтора раза: тогда русский учили 145,3 тысяча школьников.

В 2018/19 учебном году в университетах Германии русский в качестве основной дисциплины изучали чуть более 1 тысячи студентов.

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