Лавров считает, что избрание Зеленского не принесло прогресса в вопросах Донбасса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что смена власти в Украине не дала результатов по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, расшифровку которой приводит пресс-служба МИД РФ.



«Смена власти на Украине летом 2019 г., к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной», — заявил Лавров.



В частности, он указал на отсутствие прогресса в установлении полного перемирия и отсутствие поправок в Конституцию Украины, на которых настаивает Москва.



В то же время, Лавров отметил успехи президента Украины Владимира Зеленского, который добился выполнения решений саммитов в «нормандском формате» 2015 — 2016 годов — разведения сил на трех пилотных участках и письменной фиксации «формулы Штайнмайера».



Как напомнил в очередной раз глава российского МИД, по мнению Москвы, урегулирование конфликта возможно только в случае прямого диалога Киева с группировками «ДНР/ЛНР».

Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросе выборов на Донбассе и контроле российско-украинской границы. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.