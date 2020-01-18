ООС: Военные не минировали побережье Азовского моря, это были учения

В акватории Азовского моря проходят боевые учения тактической группы «Тритон», но реального минирования не будет. Об этом заявили в штабе Объединенных сил на Донбассе утром 18 января.



«В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. По этому поводу предоставляем уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.



Накануне в штабе сообщили, что украинские военные планируют обезопасить участок побережья Азовского моря при помощи морских донных мин.