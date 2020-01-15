В Мариуполе горел вагон заброшенного поезда

В Мариуполе ночью 17 января загорелся вагон заброшенного поезда. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Мариуполь - безопасный город».

Пожар вспыхнул в одном из вагонов заброшенного поезда «Лугань», который с июня стоит на железной дороге в районе гостиницы «Турист». Поезд, который ранее следовал по маршруту «Луганск-Киев», уже полгода служит пристанищем для бездомных.





Пожарные за полчаса потушили пожар.



Пресс-служба ГСЧС сообщает, что информации о погибших и пострадавших в управление не поступало.