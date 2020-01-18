СБУ: Россия через Южную Осетию финансирует «ЛНР» - по 30 миллиардов рублей в год

Служба безопасности Украины установила, как Россия финансирует оккупационную администрацию «ЛНР» в Луганске.



«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти», - сообщает пресс-центр СБУ.



Чтобы скрыть прямую финансовую поддержку «Л-ДНР» Россия, по данным спецслужбы, привлекла к схеме банковское учреждение Южной Осетии. Через них деньги попадают в «государственный банк ЛНР». После этого средства распределяются «министерством финансов ЛНР» между оккупационными органами власти и силовым блоком.



По данным СБУ, ежегодный объем финансирования РФ группировки «ЛНР» превышает 30 миллиардов российских рублей (около 500 миллионов долларов).



«После формирования доказательной базы, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, Служба безопасности задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР". Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств», - сообщает спецслужба.



На данный момент члены группировки «ЛНР» объявлены в розыск.