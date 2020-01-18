На Донбассе ранены восемь военнослужащих

В результате обстрелов на Донбассе восемь военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.



Отмечается, что с начала текущих суток боевики в зоне боевых действий на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений.



Позиции под населенным пунктом Пески обстреляли из стрелкового оружия, под Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП. Под Павлополем с БПЛА были сброшены гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм. По Васильевкой велся огонь из стрелкового оружия.



Из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов под огонь попали позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехово.

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