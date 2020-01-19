Боевики в Луганске открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ

В районе подконтрольного боевикам Луганска из стрелкового оружия был обстрелян беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ). Об этом сообщается в отчете миссии.



«17 января во время полета БПЛА СММ малого радиуса действия над районами на северо-восточной окраине н. п. Луганск (неподконтрольный правительству) наблюдатели слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 0,8-1,5 км на север», — говорится в отчете.



По их оценке, огонь вели в направлении беспилотника, который пролетал примерно в 1,2 км к северу от позиции патруля миссии.



Наблюдатели уточнили, что беспилотник удалось успешно приземлить, затем они покинули район.