ОБСЕ обнаружила новые мины на Луганщине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) впервые зафиксировала противотанковые мины возле подконтрольного правительству Золотого-4 (Родины) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«15 января БПЛА СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал 7 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек дороги местного значения примерно в 1,7 км к востоко-северо-востоку от Золотого-4 (Родины)», — говорится в отчете.



По оценке миссии, эти мины принадлежали Вооруженным силам Украины.



Ранее СММ ОБСЕ сообщила о наличии сотен мин вблизи населенных пунктов Пикузы и Водяное в Донецкой области.