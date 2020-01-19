Российский депутат Госдумы назвал «ДНР» и «ЛНР» «особыми субъектами» РФ

Депутат Государственной думы России от аннексированного Крыма Андрей Козенко заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются «особыми субъектами» РФ.



«Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации... Нам нужно наращивать взаимовыгодные экономические программы, социальное сотрудничество, сотрудничество политическое», — сказал он.



Козенко считает, что Россия таким образом «дает посыл всей территории Украины, как нужно объединятся», а также призывает всех россиян, проживающих в Украине, объединятся в «мощное пророссийской движение».