Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Экс-представитель ОБСЕ назвал Россию стороной конфликта на Донбассе

20 января 2020, 09:40

Экс-представитель ОБСЕ назвал Россию стороной конфликта на Донбассе

Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе, что подтверждается подписями представителей двух этих стран под Минскими соглашениями. Об этом заявил в интервью российскому «Коммерсанту» экс-представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Он напомнил, что в Минских соглашениях стоят подписи экс-главы миссии ОБСЕ в ТКГ Хайди Тальявини, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и бывшего посла России в Украине Михаила Зурабова. Сайдик добавил, что потом в документе пропущено расстояние — и есть подписи бывших глав группировок «ДНР» и «ЛНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

«Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник — ОБСЕ», — отметил Сайдик.

Он добавил, что в России не хотят слышать, что являются стороной конфликта, предпочитая называть себя «посредником». «Тогда надо сказать, что она [РФ] не исполняет роль посредника», — подчеркнул Сайдик.

В качестве примера экс-представитель ОБСЕ назвал ситуацию с принятием «ЛНР» так называемого закона «о границе», которая включает всю Луганскую область. «Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен», — подчеркнул Сайдик.

Также он напомнил, что в отчетах ОБСЕ 80-90% отказов в доступе наблюдателям приходится на «Л-ДНР». «Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник"», — добавил Сайдик.

По его словам, в Минских соглашениях написано, что особый статус дается ОРДЛО на фоне общей децентрализации Украины. «Никаких других слов и понятий там нет. Россия, мне кажется, пока отказывается говорить о том, как будет восстановлена территориальная целостность Украины согласно духу и букве Минских соглашений», — резюмировал Сайдик.

Читайте также:

Сайдик напомнил России, что в Минских соглашениях нет пункта об автономии Донбасса

ТЕГИ

Люди
Мартин Сайдик
Прочее
Минские соглашения ОБСЕ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:04
Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском
19:39
Призыв с 18-ти, новые участки для разведения и потери с фронта. Главное за неделю
16:21
Российский депутат Госдумы назвал «ДНР» и «ЛНР» «особыми субъектами» РФ
09:15
Боевики в Луганске открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ
15:15
СБУ: Россия через Южную Осетию финансирует «ЛНР» - по 30 миллиардов рублей в год
22:14
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:34
В «ДНР» заявили об освобождении пяти человек из списка на обмен
12:46
В Макеевке назвали, насколько вырастет цена на проезд в троллейбусах с февраля
10:14
ОБСЕ: Свобода передвижения миссия остается ограниченной на юге Донетчины
22:55
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:40
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:19
В «ДНР» рассказали о 9 вариантах для разведения войск на Донбассе
15:20
«ДНР» хочет построить новые мусорные полигоны. Старые уже опасны
09:38
Боевики стреляли из зенитной установки возле участка разведения в Золотом
23:21
На Луганщине ребенок пострадал от боеприпаса, который нашел на полигоне
все новости
11:02
Зеленский утверждает, что уровень антисемитизма в Украине — самый низкий в Европе
10:13
Гончарук анонсировал замену некоторых министров
09:40
Экс-представитель ОБСЕ назвал Россию стороной конфликта на Донбассе
09:04
Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском
08:45
Зеленский призвал украинцев искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт
08:19
Сайдик напомнил России, что в Минских соглашениях нет пункта об автономии Донбасса
08:05
Зеленский считает, что Путин понимает его позицию о независимости Украины
07:35
Боевики 11 раз открывали огонь вчера на Донбассе, погиб украинский военный
20:31
Секретарь СНБО назвал сложными переговоры с Ираном о возвращении «черных ящиков» сбитого самолета
19:39
Призыв с 18-ти, новые участки для разведения и потери с фронта. Главное за неделю
17:04
Украина требует от британской полиции убрать трезубец из антитеррористического пособия
16:21
Российский депутат Госдумы назвал «ДНР» и «ЛНР» «особыми субъектами» РФ
15:02
В сельских школах Украины ликвидируют туалеты на улице
14:21
Транзит Путина. Что будет с «ДНР»? ►
13:20
В Киеве прошла акция против ультраправого насилия
все новости
ВИДЕО
Транзит Путина. Что будет с «ДНР»? ►
19 января, 14:21
Самолет с телами погибших в Иране приземлился в Украине
19 января, 11:04
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция