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Зеленский утверждает, что уровень антисемитизма в Украине — самый низкий в Европе

20 января 2020, 11:02

Зеленский утверждает, что уровень антисемитизма в Украине — самый низкий в Европе

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что уровень антисемитизма в Украине является одним из самых низких среди стран Европы. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

«У нас есть статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине», — сказал президент, добавив, что в Украине, "как и везде в мире", есть определенный процент людей, которые «не видят никого, кроме своей нации».

Также Зеленский напомнил, что он имеет еврейское происхождение и украинцы избрали его главой государства. «У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом <...> Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру», — подчеркнул он.

Украинский лидер также отметил, что в Киеве охрана синагог является не такой суровой, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает.

По данным исследования ADL Global для Антидиффамационной лиги из Нью-Йорка, в Украине за последние 4 года значительно вырос уровень антисемитизма и он является одним из самых высоких в Европе.

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