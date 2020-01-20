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Главы ОБСЕ и МИД Украины отреагировали на усиление обстрелов на Донбассе

20 января 2020, 11:42

Главы ОБСЕ и МИД Украины отреагировали на усиление обстрелов на Донбассе

ОБСЕ будет прилагать максимальные усилия для достижения полного и устойчивого прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама во время совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

«Мы постоянно будем прилагать максимум усилий, чтобы гарантировать прекращение огня, причем полное устойчивое прекращение огня, поскольку это очень важно для гражданских лиц. То, что по-прежнему фиксируются жертвы среди гражданского населения, является абсолютно неприемлемым», — сказал Рама.

Глава ОБСЕ подчеркнул, что обсуждение различных договоренностей и соглашений занимает «много времени», а самое главное — это жизни людей, те трудности, с которыми они сталкиваются.

Пристайко отметил, что украинская сторона встревожена усилением обстрелов на Донбассе. По словам министра, нужно разобраться, означает ли усиление огня попытку срыва процесса урегулирования или же является совпадением множества факторов, котроые привели к увеличению обстрелов.

«В первую очередь, мы должны усилить миссию ОБСЕ. Это касается их мандата — нахождение 24 часа в сутки, технических возможностей, чтобы фиксировать [обстрелы] и требовать исполнения», — добавил глава МИД.

Он также Пристайко допустил, что в связи с обстрелами украинская сторона свяжется с партнерами по «нормандскому формату». «Потому что мы видим, что договоренности не срабатывают», — резюмировал глава МИД Украины.

Во время встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), которая состоялась 9 декабря, стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе. Однако на практике этого не произошло: обстрелы продолжаются, штаб ООС сообщает о погибших и пострадавших военных.

Переговоры о прекращении огня продолжаются в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Люди
Вадим Пристайко Эди Рама
Места
ситуация на фронте

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