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СБУ сообщила о задержании военного ВСУ, которого завербовала ФСБ России

20 января 2020, 16:10

СБУ сообщила о задержании военного ВСУ, которого завербовала ФСБ России

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила завербованного спецслужбами России военного-контрактника Вооруженных сил, сообщает пресс-центр спецслужбы.

По данным СБУ, житель Святогорска после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на оккупированную территорию Донецкой области и добровольно вступил в ряды группировки «ДНР». Как сообщается, там мужчину завербовали российские спецслужбы.

«В начале 2019 боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере», — рассказали в СБУ.

Там добавили, что он собирал сведения о дислокации военных частей ВСУ, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров. Его поймали вблизи военной части при попытке передачи разведывательных данных, указали в СБУ.

Военнослужащему сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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