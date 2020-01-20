Украина запретит въезд авто с приднестровскими номерами только по решению Кабмина

Государственная пограничная служба прекратит пропуск автомобилей с приднестровской регистрацией через молдавско-украинскую границу только в случае, если будет соответствующее постановление Кабинета министров. Об этом в комментарии «Громадському» рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.



Ранее премьер-министра Молдовы Иона Кику заявила, что с 1 апреля 2020 года Украина не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья.



В то же время пресс-секретарь уточнил, что украинские пограничники не имеют новых документов или поручений, которые ограничивали бы проезд автомобилей такой регистрации.



Демченко уточнил, что установление таких ограничений не относится к полномочиям его ведомства.



«Это находится в компетенции исключительно Кабинета министров. Если будут соответствующие документы, механизмы или какие-то разъяснения и определены задачи ГПСУ, мы их, конечно, выполним», — сказал он.



При этом он добавил, что учет транспортных средств на иностранной регистрации, которые следуют на таможенную территорию Украины, находится в компетенции таможенных органов, которые их учитывают.



Спикер также уточнил, что пограничная полиция Молдовы информировала о том, что с 10 января прекращает пропуск в Украину автомобилей на приднестровской регистрации. В то же время автомобили, которые будут следовать на въезд в Молдову, они все же будут пропускать.