В Донецкой области в результате взрыва ранен мужчина

В Донецкой области мужчина получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, которое он принес домой. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



«13 января возле н. п. Воздвиженка (подконтрольный правительству, 40 км к северо-западу от Донецка) мужчина получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, которое он принес домой», — говорится в отчете.



Медперсонал больницы в Мирнограде сообщил наблюдателям, что 13 января к ним поступил 22-летний мужчина с осколочными ранениями рук, головы, лица, брюшной полости и ног.



В тот же день, сотрудники полиции сообщили команде миссии, что по этому инциденту начато расследование.