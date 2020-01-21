Лондон отреагировал на включение тризуба в антитеррористическое пособие. Украина считает заявление недостаточным

Представитель правительства Великобритании обнародовал официальную позицию по поводу включения герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции. Текст заявления опубликовало британское посольство в Украине.



Правительство Великобритании заверило украинскую сторону в том, что не ставит целью оскорблять Украину, но все же признало, что обида была нанесена. «Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом», — отмечается в сообщении. Также подчеркивается, что «британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности государственные флаг, герб и гимн Украины».

Заява речника британського уряду з приводу українського тризуба pic.twitter.com/RBQdrfUNHP — UK in Ukraine (@UKinUkraine) January 20, 2020

Посольство Украины в Великобритании сочло данное заявление недостаточным, так как в нем нет ответа на вопрос, будет ли тризуб удален из пособия полиции. Украинская сторона попросила дополнительных разъяснений.



«Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть руководство, удалив украинский тризуб, который не относится к нему», — добавил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.