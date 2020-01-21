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Зеленский сообщил о работе над реформой двойного гражданства

21 января 2020, 10:41

Зеленский сообщил о работе над реформой двойного гражданства

В Украине идет работа над реформой двойного гражданства, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом передают Українськi Новини.

«Мы счастливы, что люди ездят (за границу) и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла вернуться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства», — сказал Зеленский передают в интервью американскому изданию Newsweek.

По его мнению, необходимо также создавать новые рабочие места, для чего государству необходимы иностранные инвестиции.

" Если украинцы уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались... У инвесторов где-либо в мире всегда есть два ключевых вопроса: как мои деньги защищаются, и кто будет выполнять работу? У нас есть ответ на второй вопрос: у Украины много квалифицированных людей. Но нам необходимо дать решительный ответ на первый вопрос", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата парламент за первые 2,5 месяца принял около 80 законов.

В частности он отметил, что у Украины есть большой план приватизации и она собирается разрушить монополии в газовом секторе и спиртовой отрасли.

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двойное гражданство

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