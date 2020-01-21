Зеленский сообщил о работе над реформой двойного гражданства

В Украине идет работа над реформой двойного гражданства, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом передают Українськi Новини.



«Мы счастливы, что люди ездят (за границу) и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла вернуться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства», — сказал Зеленский передают в интервью американскому изданию Newsweek.



По его мнению, необходимо также создавать новые рабочие места, для чего государству необходимы иностранные инвестиции.



" Если украинцы уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались... У инвесторов где-либо в мире всегда есть два ключевых вопроса: как мои деньги защищаются, и кто будет выполнять работу? У нас есть ответ на второй вопрос: у Украины много квалифицированных людей. Но нам необходимо дать решительный ответ на первый вопрос", — сказал он.



Зеленский подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата парламент за первые 2,5 месяца принял около 80 законов.



В частности он отметил, что у Украины есть большой план приватизации и она собирается разрушить монополии в газовом секторе и спиртовой отрасли.