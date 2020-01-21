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На Луганщине прошли массовые обыски в рамках расследования подкупа избирателей

21 января 2020, 12:14

На Луганщине прошли массовые обыски в рамках расследования подкупа избирателей

18 января на территории Луганской области прошло 23 обыска в рамках уголовного производства о подкупе избирателей на парламентских выборах, которые прошли летом 2019 года. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По версии следствия, представители благотворительной организации, приближенные к одному из кандидатов в народные депутаты передавали денежные средства распространителям. Те, в свою очередь, подкупали избирателей в размере около 100 гривен за один голос.

«Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схемы, агитационная литература и компьютерная техника», — говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.

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