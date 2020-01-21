Минцифры будет учить украинцев цифровым навыкам с помощью сериалов

Министерство цифровой трансформации запустила бесплатную образовательную платформу повышения цифровой грамотности украинцев.



На сайте платформы, который пока работает в тестовом режиме, размещены курсы, состоящие из образовательных сериалов о цифровой грамотности. Также есть сериал для родителей «Онлайн-безопасность детей». После прохождения курса можно сдать тестирование и получить сертификат.



В сериалах приняли участие известные украинцы. В частности, актриса Ольга Сумска, телеведущие Маша Ефросенина, Надежда Матвеева и другие.



Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что перед проектом стоит задача обучить 6 миллионов граждан за 3 года.

Большинство украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня.