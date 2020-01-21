На блокпосте в Станице Луганской умер 84-летний мужчина

Сегодня утром в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» умер 84-летний мужчина. Об этом сообщает общественная организация «Право на защиту».



«Пенсионеру стало плохо на пути с неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8.00 после того, как он пересек мост. До приезда "скорой" ему оказывали помощь представители Красного Креста, но спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении.

В 2019 году при пересечении контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения на Донбассе умерли 27 человек, в основном пожилого возраста.