Прокуратура пытается вернуть государству почти 35 гектаров вместе с особняком Медведчука

Прокуратура пытается через суд вернуть в распоряжение Кабинета министров два участка в городе Украинка Киевской области площадью 34,62 гектара. Об этом сообщают «Наші гроші».



Рассмотрение иска прокуратуры назначено на 3 февраля.



По версии прокуратуры, Киевская облгосадминистрация и Обуховская райгосадминистрации нарушили законодательство и в обход Кабинета министров — главного распорядителя участков — передали участки лесного фонда площадью более 10 гектаров в пользование и в дальнейшем продали их.



Участком площадью 24,39 гектара отныне владеет ООО «Инвестиционная компания «Спорт-Тур», а 10,22 гектара — ООО «Компания по управлению активами «МТИР Эссет Менеджмент».



В марте 2019 стало известно, что дом площадью 1125 кв м, расположенный на указанных участках, выставлен на продажу в закрытой группе риэлторов по цене 4500 долларов за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв м и бассейн.



Учредителем ООО «Инвестиционная компания «Спорт-Тур» является ООО «Инвестиционная компания «Терра-Инвест», бенефициарным владельцем которой является Оксана Марченко, жена народного депутата Виктора Медведчука.



ООО «КУА «МТИР Эссет Менеджмент» является одним из учредителей ООО «ФК «Динамо» с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в «Динамо» принадлежит Игорю Суркису (63,7%).