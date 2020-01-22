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Зеленский и Путин посетят форум в Израиле

22 января 2020, 13:03

Зеленский и Путин посетят форум в Израиле

Президент Владимир Зеленский примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященному 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Визит в Израиль на 23 — 24 января анонсировали в Офисе президента.

Форум также посетит российский лидер Владимир Путин, который прибудет в Израиль 23 января с однодневным визитом. Помимо участия в форуме памяти Холокоста, президент РФ также запланировал открытие памятника жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке Ган-Сакер и встречу с лидером частично признанной Палестины Махмудом Аббасом.

Лидеры Украины и РФ не планируют проводить двусторонние переговоры во время пребывания в Израиле, что следует из сообщения Офиса украинского президента. Отмечается, что Зеленский встретится с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Участие в форуме подтвердили лидеры почти 30 государств, в том числе Франции, Германии, Италии и Австрии, что следует из сообщения пресс-службы форума памяти Холокоста.

По разным причинам в Израиль решили не ехать президенты Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Так, к примеру, польский лидер Анджей Дуда отказался от участия, так как его в отличие от Владимира Путина не заявили в качестве спикера.

Нацистский концлагерь Аушвиц вблизи польского города Освенцим был крупнейшим «лагерем смерти», где в период с мая 1940-го по январь 1945 года по разным оценкам уничтожили около 1,5 млн человек, преимущественно евреев.

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