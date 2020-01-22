Мариупольчанку осудили за репосты антиукраинских и антисемитских записей

Приморский районный суд Мариуполя приговорил местную жительницу к условному сроку отбывания наказания за публикации записей антиукраинского содержания в российской соцсети «Одноклассники». Об этом следует из Реестра судебных решений.



Обвиняемая — пенсионерка с инвалидностью 3 группы. В 2014 году она репостила и лайкала посты пророссийской группы «Позывной Патриот».



На ее странице появлялись записи с призывом к массовым митингам против украинской власти, а также посты сепаратистского и антисемитского характера, в частности: «Почему нами управляют лживые жиды?», «Жители Харькова , Мариуполя , Днепропетровска, Сум, Кировограда и остальных городов Новоросии берите в руки оружие и боритесь за свою свободу, если вы уже не в силах, то выходите на митинги за выход из-под кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева».



Женщине инкриминировали ч. 1 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность государства). В суде она признала свою вину.



Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, заменив его на 1 год условно с испытательным сроком.