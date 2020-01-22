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Кива напал на посетителя столичного ресторана ►

22 января 2020, 16:38

Кива напал на посетителя столичного ресторана ►

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива напал на посетителя столичного ресторана «Моссо». Инцидент произошел сегодня около 12 часов дня. Видео конфликта опубликовал ресурс «Киев Оперативный».

На видео видно, как Кива подходит к мужчине и ударяет его головой в лицо. Тот в ответ наносит нардепу удар по лицу. После этого к мужчине подбегают, вероятно, охранники Кивы и наносят ему еще несколько ударов.


По информации СМИ, второй участник драки — ветеран АТО Михаил Майман.

После инцидента Кива обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений. Из сообщения столичной полиции следует, что нардеп и второй мужчина знакомы.

«По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации», — сказано в сообщении.

Сейчас устанавливается местонахождения мужчины, который уехал после драки с нардепом.

После проведения проверки правоохранители дадут правовую оценку произошедшему.

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