Военный погиб под обстрелами на Донбассе

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность. Всего с полуночи и по состоянию на 18:00 украинская сторона зафиксировала 4 случая нарушения режима "тишины" боевиками.



Под обстрелами оказались украинские позиции в районе Павлополя, Талаковки, Майорска и Шум.