На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Еще один военный был ранен сегодня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность», — отмечается в сообщении.



По данным штаба, огонь открывался в районе Павлополя, Талаковки, Лебединского, Водяного, Майорска, Шум.



С началом текущих суток боевики из стрелкового оружия открывали огонь по военный у Опытного. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.