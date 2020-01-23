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Украина на 10 лет передаст «Укрзализныцю» немецкому оператору. Немцы опровергли

23 января 2020, 11:01

Украина на 10 лет передаст «Укрзализныцю» немецкому оператору. Немцы опровергли

Обновлено. В Deutsche Bahn и Мининфраструктуры Украины пояснили, что немецкая компания будет консультировать «Укрзализныцю», а не управлять ею.

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn в управление на 10 лет «Укрзализныцю». Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Интерфакс-Украина».

«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — сказал Гончарук в четверг утром на «Украинском завтраке» в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, «политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг».

Позже он уточнил, что соответствующее соглашение с DB будет подписано уже «в первых числах февраля».

22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития «Укрзализныци».

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