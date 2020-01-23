В Мариуполе закрывают школу для слабовидящих детей

В Мариуполе собираются закрыть коммунальное дошкольное заведение-школу № 71, специализирующееся на обучении детей с проблемами зрения. Об этом говорится в сюжете ОТВД.



Информация о возможном закрытии заведения появилась после вывода аудиторской службы. В городском Департаменте образования заявляют, что окончательное решение еще не принято. При этом там уже подготовили план перераспределения детей по другим заведениям.



Родители опасаются, что в других школах и садах их детям не смогут оказать должного внимания.



«Когда в классе 13 человек, то учитель может уделить время каждому, а когда в классе будет 30 и более детей? Дети слабовидящие, для каждого не найдется первой парты», — говорит одна из мам.



В КУЗ «Дошкольное заведение-школа № 71» есть кабинет аппаратного лечения. Как отмечает медсестра кабинета Ирина Гаркун, программа обучения составляются с учетом зрительной нагрузки.



На сегодня в школе-садике находится около 150 детей и 50 человек персонала, в том числе дефектолог, логопед и психолог.



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