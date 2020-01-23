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Бывший акционер ИСД обвинил Таруту и Мкртчана в обмане и «откате» россиянам

23 января 2020, 14:20

Бывший акционер ИСД обвинил Таруту и Мкртчана в обмане и «откате» россиянам

В суде Лондона заканчивается рассмотрение спора между бывшими партнерами по корпорации «Индустриальный союз Донбасса» — Сергеем Тарутой, Олегом Мкртчаном и Виталием Гайдуком, пишет DW.

Гайдук подал иск в 2016 году, узнав о сумме сделки, за которую Тарута и Мкртчан перепродали его долю в ИСД российским инвесторам в 2009 году. Гайдук считает, что бывшие бизнес-партнеры его обманули.

Незадолго до продажи контрольного пакета россиянам Тарута и Мкртчан выкупили у Гайдука его треть акций. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит российский государственный «Внешэкономбанк» (ВЭБ). Несколько недель спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1% из своих долей. В пересчете за акцию они получили в разы больше, чем заплатили перед этим своему партнеру. Гайдук получил за свой пакет в 33,8% 750 миллионов долларов, тогда как Таруте и Мкртчану россияне заплатили по миллиарду долларов за восемь процентов, которые продал каждый из них.

В письменных объяснениях суду Тарута отверг обвинения в том, что ввел партнера в заблуждение. По его словам, Гайдук при продаже «был в состоянии воспользоваться советами специалистов». Так же он считает, что бывший партнер мог по своему усмотрению торговаться относительно цены. Кроме того, покупка доли Гайдука не имеет никакого отношения к продаже акций россиянам, говорится в письменных объяснениях Таруты в адрес суда.

Согласно судебным документам, предметом рассмотрения в Лондоне была и комиссия бывшему политику и бизнесмену Игорю Бакаю, который выступил посредником в процессе продажи акций ИСД россиянам. Бакай получил 8,2% от суммы продажи актива, что составляет 225 миллионов долларов.

Адвокаты Гайдука предполагают, что этот платеж мог быть «откатом» — то есть скрытой взяткой третьим лицам, которые стояли за сделкой. «Утверждение, что лишь само по себе налаживание контактов между российским покупателем и господами Тарутой и Мкртчаном может стоить 225 миллионов долларов, абсурдно», — заявляют представители Гайдука в суде.

Тарута в комментарии DW отверг предположение, что уплаченные Бакаю деньги могли быть откатом. «Бакай заработал эти деньги. Продажей россиянам мы обязаны именно ему», — говорит Тарута. По его словам, лоббирование этого соглашения было связано с большим объемом работы.

Доказательств того, что кроме Бакая платеж на сумму 225 миллионов долларов мог иметь других адресатов, нет, отмечает издание. Сергей Тарута не ответил на вопрос журналистов о том, известны ли ему бенефициары офшорной компании  в Белизе, на счета которой был переведен гонорар Бакая за посредничество.

DW не удалось связаться с Игорем Бакаем. Олег Мкртчан находится в российской тюрьме. Он был признан виновным в растрате кредитных средств ВЭБ, предоставленных уже после продажи контрольного пакета акций ИСД.

С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся в неподконтрольной правительству части Донбасса. Компания объявила о потере контроля над ними. 

Сергей Тарута остается акционером ИСД с блокирующим пакетом акций. По его словам, компания является де-факто банкротом.

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