Немецкий Deutsche Bahn будет консультировать, а не управлять «Укрзализныцей»

Немецкий концерн Deutsche Bahn собирается консультировать «Укрзализныцю», а не управлять украинской компанией. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы немецкой компании Керстин Экштайн.



Он отметил, что DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn, будет консультировать УЗ по предпринимательским и техническим вопросам. Предварительное соглашение об этом было достигнуто вчера в Давосе. В начале февраля меморандум о намерениях подпишут в Киеве представитель правления DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства.



О том, что DB будет пока только консультировать «Укрзализныцю» заявил и министр инфраструктуры Владислав Криклий.



«После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты. Естественно, у Deutsche Bahn колосальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта... Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть», — сказал он журналистам в кулуарах «Украинского завтрака» в Давосе, передает «Интерфакс-Украина».