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Штепа объявила о выдвижении своей кандидатуры в мэры Славянска

23 января 2020, 16:24

Штепа объявила о выдвижении своей кандидатуры в мэры Славянска

Бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую подозревают в сепаратизме, объявила о намерении баллотироваться на выборы городского головы. Об этом она сказала в эфире местного телеканал «С-плюс».

«Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная», — заявила Штепа.

«Я не делаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, веду моральный образ жизни», — добавила она.

Штепа возглавляла Славянск в 2010 — 2014 годах.

Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.

В суде она утверждала, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала «под дулом автомата».

20 сентября 2017 года суд выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

По решению Европейского суда по правам человека Штепа получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.

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Неля Штепа

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