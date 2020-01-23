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Британская полиция удалила трезубец из перечня экстремистской символики

23 января 2020, 18:31

Британская полиция удалила трезубец из перечня экстремистской символики

Британская полиция удалила украинский герб из перечня экстремистской символики. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия», — говорится в сообщении.

Контртеррористическая полиция Британии, со своей стороны, объяснила, что, хотя символом злоупотребляют правые, и поэтому его сначала внесли в антитеррористическое пособие, но после консультаций с украинской стороной герб Украины решили убрать из списка.

19 января посольство Украины в Великобритании обратилось с требованием к контртеррористической полиции изъять из перечня экстремистской символики украинский герб. В то же время в британской контртеррористической полиции заявили, что наличие символики в пособии не означает, что организации, которые ею пользуются, являются экстремистскими.

20 января посольство Великобритании выступило с заявлением, в котором «сожалеет из-за обиды, причиненный появлением украинского Тризуба в «наглядном пособии» британской полиции.

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