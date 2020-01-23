Песков: Встреча Зеленского с Путиным не состоялась

Встреча в Израиле президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась. Об этом рассказал пресс-секреатрь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



По его словам, причиной стало то, что украинский лидер не приехал на Всемирный форум памяти Холокоста.



«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.



Песков также добавил, что Путин уже уехал из Иерусалима и прибыл в Вифлеем.



Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале рассказал, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина.



В Офисе президента сообщили, что двусторонняя встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно.

Зеленский по прилету в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По его словам причиной этому послужил огромный интерес к форуму и малое количество мест.