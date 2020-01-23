Прополз 150 метров, чтобы позвать помощь. На Луганщине мужчина подорвался на взрывном устройстве

В неподконтрольном селе Паньковке Луганской области 18 января местный житель был ранен в результате срабатывания взрывного устройства. Мужчине ампутировали ногу. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Медперсонал больницы в Луганске сообщил наблюдателям, что 18 января к ним поступил 50-летний мужчина с ранениями вследствие срабатывания взрывного устройства.



Жена пострадавшего сообщила наблюдателям, что муж позвонил ей 18 января и сообщил, что подорвался на взрывном устройстве, когда ловил рыбу на берегу реки Северский Донец, прополз примерно 150 м к их даче, чтобы позвать помощь.



Она также рассказала, что ее мужу ампутировали левую ногу.