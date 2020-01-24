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Штаб ООС зафиксировал 11 обстрелов, ранен один военный

24 января 2020, 07:30

Штаб ООС зафиксировал 11 обстрелов, ранен один военный

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.

Обстрелы позиций украинских военных зафиксированы в районе Талаковки, Опытно, Красногоровки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки, Водяного, Хутора Вольный, Орехово.

С началом текущих суток боевики из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции военных у Талаковки, потерь нет, подчеркнули в штабе ООС.

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