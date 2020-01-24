ООН передала более ста тонн помощи для жителей неподконтрольного Донбасса

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило 12 грузовиков с гуманитарной помощью в неподконтрольные районы Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



«Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны», — говорится в сообщении.



Ранее жителям Донецкой и Луганской областей была передана гуманитарная помощь от волонтерских организаций Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии.