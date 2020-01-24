Миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к камере на участке разведения в Петровском

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ не смогли получить доступ к камере на участке разведения в Петровском — боевики отказали патрулю Миссии в проезде. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На блокпосте вооруженных формирований примерно в 3 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде на север в сторону населенного пункта, ссылаясь на "приказ командиров" и "проведение в этом районе комплекса спецмероприятий"», — говорится в отчете.



При этом наблюдатели видели, что гражданские автомобили свободно пересекали блокпост в обоих направлениях.



Также патрули миссии по-прежнему ограничивают в свободе передвижения у села Безыменное на юге Донецкой области, а также в неподконтрольном правительству пункте пропуска на границе вблизи города Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) Луганской области.