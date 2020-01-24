Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР. Об этом сообщает телеканал «Наш».



По словам адвоката, Порошенко также вручили повестку на допрос в качестве свидетеля на 30 января в деле касательно (моряков) и 11 февраля в деле по «судебной реформе».



Около здания ГБР произошла потасовка между сторонниками и противниками пятого президента.



21 января Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки. Государственное бюро расследований готовилось к принудительному приводу пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.



По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.



В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко — о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.