Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Порошенко пришел на допрос в ГБР

24 января 2020, 11:37

Порошенко пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР. Об этом сообщает телеканал «Наш».

По словам адвоката, Порошенко также вручили повестку на допрос в качестве свидетеля на 30 января в деле касательно (моряков) и 11 февраля в деле по «судебной реформе».

Около здания ГБР произошла потасовка между сторонниками и противниками пятого президента.

21 января Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки. Государственное бюро расследований готовилось к принудительному приводу пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко — о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.

ТЕГИ

Люди
Петр Порошенко
Организации
ГБР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:50
«ДНР» утверждает, что признает украинские паспорта
11:04
Миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к камере на участке разведения в Петровском
23:00
Главные события 23 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:12
Прополз 150 метров, чтобы позвать помощь. На Луганщине мужчина подорвался на взрывном устройстве
14:11
«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
В Луганске застрелили боевика «ЛНР»
10:36
Красный Крест отправил 100 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
09:49
В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»
все новости
12:38
Песков: Встреча Путина с Зеленским пока не планируется
11:50
«ДНР» утверждает, что признает украинские паспорта
11:37
Порошенко пришел на допрос в ГБР
11:04
Миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к камере на участке разведения в Петровском
09:55
Одна из руководительниц канала для Донбасса и Крыма покинула проект
09:41
ООН передала более ста тонн помощи для жителей неподконтрольного Донбасса
09:03
Козак стал заместителем руководителя администрации президента РФ
08:28
Бородянский пообещал отправлять на общественные работы за дезинформацию
08:07
В ОБСЕ выразили обеспокоенность проектом Минкульта о дезинформации
07:30
Штаб ООС зафиксировал 11 обстрелов, ранен один военный
23:00
Главные события 23 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:17
В США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций
21:12
Прополз 150 метров, чтобы позвать помощь. На Луганщине мужчина подорвался на взрывном устройстве
20:04
Песков: Встреча Зеленского с Путиным не состоялась
19:38
Украина в ТКГ будет настаивать на пересмотре Минских соглашений
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе закрывают школу для слабовидящих детей
23 января, 11:48
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
22 января, 20:55
Зеленский: Ощущение единства нации возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии
22 января, 09:05

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция