«ДНР» утверждает, что признает украинские паспорта

Группировка «ДНР» признает, что жители подконтрольной ей территории могут использовать паспорта граждан Украины.



«Украинский паспорт на данный момент является легальным документом, удостоверяющим личность, и имеет такую же законную силу, как паспорт гражданина ДНР и Российской Федерации», — сказал глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью «Русской весне». По его словам, вопрос о запрете украинских паспортов сейчас не стоит.



Начальница «пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова в комментарии «министерству информации ДНР» подчеркнула, что пенсионеры с украинскими паспортами также получают местные выплаты, так как «паспорт гражданина ДНР и гражданина Украины являются равноправными документами, удостоверяющим личность».



Также о «полноправности» украинского паспорта заявили в «министерстве юстиции ДНР». «С украинскими удостоверениями личности можно совершить любые действия в органах ЗАГС, в том числе вступить в брак, зарегистрировать рождение ребенка и прочее, главное, чтобы паспорт был действительным на момент его предъявления, вклеены фотографии при достижении определенного возраста и документ не был испорчен. При этом основанием для отказа в регистрации актов гражданского состояния не может служить даже отсутствие места проживания гражданина», — сказала начальница «отдела ЗАГС» Виктория Киричко.

Во время отмены комендантского часа в период новогодних праздников «полиция ДНР» задерживала людей, у которых были только украинский паспорт или украинская регистрация автомобиля.